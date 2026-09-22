Описание товара Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная

Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 5. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Конфорка-WOK. Вы сможете воссоздать атмосферу ресторана на домашней кухне и готовить блюда азиатской кухни в специальных сковородах-вок, использовать казан и другую глубокую посуду с толстыми стенками. Модель Бош PRS9A6D70M входит в дизайн-линейку: Serie | 8. Цвет — черный. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети