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Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW)

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Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW) - фото 1
Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW) - фото 2
Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Напряжение, В
18
  • Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW) - фото 1
  • Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW) - фото 2
  • Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716902
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х7
Вес, кг.
1.18

Описание товара Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW)

Стартовый комплект DeWalt DCB1102E2-GB 18V XR представляет собой экономичное универсальное решение для повышения производительности вашего беспроводного электроинструмента благодаря комплекту, который включает в себя два аккумулятора DeWALT Compact Powerstack следующего поколения и аккумуляторную батарею для зарядного устройства Compact Powerstack. Компактный аккумуляторный блок DeWALT Powerstack — это новое измерение мощности электроинструментов DeWALT. Их инновационный дизайн включает в себя совершенно новую, ведущую в своем классе аккумуляторную технологию, которая способна вывести вашу производительность на новый уровень со всеми существующими электроинструментами DeWALT 18V XR. Технология многоячеистых батарей предлагает конструкцию с низким импедансом, что означает, что скорость потока электронов намного выше благодаря инновационным внутренним разъемам батареи и электродам, которые обеспечивают большую площадь поверхности, чем батареи традиционного цилиндрического типа.



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Отзывы о товаре Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW)




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Стартовый комплект DeWalt DCB1102E2-GB 18V XR представляет собой экономичное универсальное решение для повышения производительности вашего беспроводного электроинструмента благодаря комплекту, который включает в себя два аккумулятора DeWALT Compact Powerstack следующего поколения и аккумуляторную батарею для зарядного устройства Compact Powerstack. Компактный аккумуляторный блок DeWALT Powerstack — это новое измерение мощности электроинструментов DeWALT. Их инновационный дизайн включает в себя совершенно новую, ведущую в своем классе аккумуляторную технологию, которая способна вывести вашу производительность на новый уровень со всеми существующими электроинструментами DeWALT 18V XR. Технология многоячеистых батарей предлагает конструкцию с низким импедансом, что означает, что скорость потока электронов намного выше благодаря инновационным внутренним разъемам батареи и электродам, которые обеспечивают большую площадь поверхности, чем батареи традиционного цилиндрического типа.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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