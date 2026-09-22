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Характеристики
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716902
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Описание товара Зарядное устройство DeWalt 1102E2-QW (DCB1102E2-QW)
Стартовый комплект DeWalt DCB1102E2-GB 18V XR представляет собой экономичное универсальное решение для повышения производительности вашего беспроводного электроинструмента благодаря комплекту, который включает в себя два аккумулятора DeWALT Compact Powerstack следующего поколения и аккумуляторную батарею для зарядного устройства Compact Powerstack.
Компактный аккумуляторный блок DeWALT Powerstack — это новое измерение мощности электроинструментов DeWALT. Их инновационный дизайн включает в себя совершенно новую, ведущую в своем классе аккумуляторную технологию, которая способна вывести вашу производительность на новый уровень со всеми существующими электроинструментами DeWALT 18V XR.
Технология многоячеистых батарей предлагает конструкцию с низким импедансом, что означает, что скорость потока электронов намного выше благодаря инновационным внутренним разъемам батареи и электродам, которые обеспечивают большую площадь поверхности, чем батареи традиционного цилиндрического типа.
Стартовый комплект DeWalt DCB1102E2-GB 18V XR представляет собой экономичное универсальное решение для повышения производительности вашего беспроводного электроинструмента благодаря комплекту, который включает в себя два аккумулятора DeWALT Compact Powerstack следующего поколения и аккумуляторную батарею для зарядного устройства Compact Powerstack.
Компактный аккумуляторный блок DeWALT Powerstack — это новое измерение мощности электроинструментов DeWALT. Их инновационный дизайн включает в себя совершенно новую, ведущую в своем классе аккумуляторную технологию, которая способна вывести вашу производительность на новый уровень со всеми существующими электроинструментами DeWALT 18V XR.
Технология многоячеистых батарей предлагает конструкцию с низким импедансом, что означает, что скорость потока электронов намного выше благодаря инновационным внутренним разъемам батареи и электродам, которые обеспечивают большую площадь поверхности, чем батареи традиционного цилиндрического типа.
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