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Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная

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Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 1
Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 2
Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 3
Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 4
Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716884
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
электрическая
Размер ниши для встраивания
560х500 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60.6x52.7x4.4 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
75х60х10
Вес, кг.
14

Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная

электрическая варочная панель стеклокерамическая поверхность керамические конфорки двухконтурная конфорка конфорка с овальной зоной нагрева переключатели сенсорные защита от детей индикатор остаточного тепла независимая установка габариты (ШхГ) 60.6x52.7 см



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
электрическая
Размер ниши для встраивания
560х500 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60.6x52.7x4.4 см
Страна производитель
Германия
Описание
электрическая варочная панель стеклокерамическая поверхность керамические конфорки двухконтурная конфорка конфорка с овальной зоной нагрева переключатели сенсорные защита от детей индикатор остаточного тепла независимая установка габариты (ШхГ) 60.6x52.7 см


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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