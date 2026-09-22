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Парогенератор Philips GC6840/20 PerfectCare Compact Essential купить с доставкой в Москве
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Парогенератор Philips GC6840/20 PerfectCare Compact Essential

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716802
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Размеры в упаковке, см
40х27х24
Вес, кг.
7.1

Описание товара Парогенератор Philips GC6840/20 PerfectCare Compact Essential

Парогенератор Philips GC6840/20 PerfectCare Compact Essential

Отзывы о товаре Парогенератор Philips GC6840/20 PerfectCare Compact Essential




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Описание
Парогенератор Philips GC6840/20 PerfectCare Compact Essential
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Парогенератор Philips GC6840/20 PerfectCare Compact Essential - стоимость товара 15960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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