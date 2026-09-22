Гарантия качества
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715215
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от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки
Максимальное входное напряжение, В
15
Материал корпуса
металл
Минимальное входное напряжение, В
11
Тип подключения
к клеммам аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х7
Вес, кг.
1.22
Описание товара Автоинвертор Digma AI600-12W 600Вт
Автоинвертор Digma AI600-12W - это компактное и мощное устройство, которое преобразует напряжение бортовой сети автомобиля (12В) в стандартное напряжение 230В, позволяя использовать бытовые электроприборы в дороге. Модель AI600-12W с импульсной выходной мощностью 600 Вт и максимальной выходной мощностью 15 Вт станет незаменимым помощником в путешествиях, на рыбалке, в походе или во время пикника. Подключите к инвертору ноутбук, планшет, зарядное устройство для телефона, вентилятор или другие приборы, и наслаждайтесь комфортом и удобством, где бы вы ни находились. Компактный размер и прочный корпус делают инвертор удобным для хранения и транспортировки.
от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки
Максимальное входное напряжение, В
15
Материал корпуса
металл
Минимальное входное напряжение, В
11
Тип подключения
к клеммам аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Автоинвертор Digma AI600-12W - это компактное и мощное устройство, которое преобразует напряжение бортовой сети автомобиля (12В) в стандартное напряжение 230В, позволяя использовать бытовые электроприборы в дороге. Модель AI600-12W с импульсной выходной мощностью 600 Вт и максимальной выходной мощностью 15 Вт станет незаменимым помощником в путешествиях, на рыбалке, в походе или во время пикника. Подключите к инвертору ноутбук, планшет, зарядное устройство для телефона, вентилятор или другие приборы, и наслаждайтесь комфортом и удобством, где бы вы ни находились. Компактный размер и прочный корпус делают инвертор удобным для хранения и транспортировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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