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Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт купить с доставкой в Москве
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Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт

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Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 1
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Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 3
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Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 5
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 6
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 7
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 8
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 9
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 10
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 11
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 12
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 13
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 14
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 15
Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 1
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 2
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 3
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 4
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 5
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 6
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 7
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 8
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 9
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 10
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 11
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 12
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 13
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 14
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 15
  • Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715214
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Характеристики

Бренд
Digma
Выходное напряжение, В
230 В
Выходы
USB
Защита
от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки
Максимальное входное напряжение, В
15
Материал корпуса
металл
Минимальное входное напряжение, В
11
Постоянная мощность, Вт
200
Тип подключения
от автомобильной сети 12в, от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, г.
740

Описание товара Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт

Автоинвертор Digma AI200-12W - это компактное и надежное устройство, которое преобразует напряжение бортовой сети автомобиля в стандартное 230В, позволяя вам использовать бытовые электроприборы в дороге. Модель AI200-12W с импульсной выходной мощностью 200 Вт идеально подходит для питания ноутбуков, планшетов, зарядных устройств и других устройств с невысоким энергопотреблением. Компактный размер и удобный дизайн делают его идеальным спутником в путешествиях, на рыбалке или в походе, где доступ к электросети ограничен. Подключите инвертор к прикуривателю автомобиля и наслаждайтесь комфортом и удобством использования привычных устройств в любом месте.

Отзывы о товаре Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Выходное напряжение, В
230 В
Выходы
USB
Защита
от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки
Максимальное входное напряжение, В
15
Материал корпуса
металл
Минимальное входное напряжение, В
11
Постоянная мощность, Вт
200
Тип подключения
от автомобильной сети 12в, от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Автоинвертор Digma AI200-12W - это компактное и надежное устройство, которое преобразует напряжение бортовой сети автомобиля в стандартное 230В, позволяя вам использовать бытовые электроприборы в дороге. Модель AI200-12W с импульсной выходной мощностью 200 Вт идеально подходит для питания ноутбуков, планшетов, зарядных устройств и других устройств с невысоким энергопотреблением. Компактный размер и удобный дизайн делают его идеальным спутником в путешествиях, на рыбалке или в походе, где доступ к электросети ограничен. Подключите инвертор к прикуривателю автомобиля и наслаждайтесь комфортом и удобством использования привычных устройств в любом месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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