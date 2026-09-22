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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715214
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от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки
Максимальное входное напряжение, В
15
Материал корпуса
металл
Минимальное входное напряжение, В
11
Постоянная мощность, Вт
200
Тип подключения
от автомобильной сети 12в, от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, г.
740
Описание товара Автоинвертор Digma AI200-12W 200Вт
Автоинвертор Digma AI200-12W - это компактное и надежное устройство, которое преобразует напряжение бортовой сети автомобиля в стандартное 230В, позволяя вам использовать бытовые электроприборы в дороге. Модель AI200-12W с импульсной выходной мощностью 200 Вт идеально подходит для питания ноутбуков, планшетов, зарядных устройств и других устройств с невысоким энергопотреблением. Компактный размер и удобный дизайн делают его идеальным спутником в путешествиях, на рыбалке или в походе, где доступ к электросети ограничен. Подключите инвертор к прикуривателю автомобиля и наслаждайтесь комфортом и удобством использования привычных устройств в любом месте.
от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки
Максимальное входное напряжение, В
15
Материал корпуса
металл
Минимальное входное напряжение, В
11
Постоянная мощность, Вт
200
Тип подключения
от автомобильной сети 12в, от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Автоинвертор Digma AI200-12W - это компактное и надежное устройство, которое преобразует напряжение бортовой сети автомобиля в стандартное 230В, позволяя вам использовать бытовые электроприборы в дороге. Модель AI200-12W с импульсной выходной мощностью 200 Вт идеально подходит для питания ноутбуков, планшетов, зарядных устройств и других устройств с невысоким энергопотреблением. Компактный размер и удобный дизайн делают его идеальным спутником в путешествиях, на рыбалке или в походе, где доступ к электросети ограничен. Подключите инвертор к прикуривателю автомобиля и наслаждайтесь комфортом и удобством использования привычных устройств в любом месте.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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