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Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный купить с доставкой в Москве
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Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный

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Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 1
Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 2
Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 3
Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 4
Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 5
Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л, промилле
Время подготовки к первому измерению
5
Диапазон измерений, промилле
0 — 4
Ожидание показаний
30
Индикация
визуальная
  • Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 1
  • Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 2
  • Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 3
  • Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 4
  • Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 5
  • Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715206
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л, промилле
Время подготовки к первому измерению
5
Диапазон измерений, промилле
0 — 4
Ожидание показаний
30
Индикация
визуальная
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
300

Описание товара Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный

Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный

Отзывы о товаре Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л, промилле
Время подготовки к первому измерению
5
Диапазон измерений, промилле
0 — 4
Ожидание показаний
30
Индикация
визуальная
Описание
Алкотестер Ritmix RAT-655 электрохимический черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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