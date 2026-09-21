Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99
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Характеристики
Описание товара Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99
Термометр является медицинским изделием, не содержит стекла и ртути. Бесконтактное измерение безопасно, так как исключает риск переноса инфекций. Кроме температуры тела на лбу, термометр позволяет измерять температуру объектов, например детского питания или воды в ванночке, для этого достаточно переключить режим. Прибор снабжен датчиком расстояния, который позволяет правильно расположить термометр при измерении. Процесс измерения температуры занимает 1 секунду, результат выводится на большой ЖК-дисплей с подсветкой, поэтому показания удобно считывать даже при слабом освещении. Благодаря ночному режиму без звука мама сможет измерить температуру малышу даже во время сна. При повышенной температуре тела (выше 38 0С) появляется подсказка на дисплее и загорается световой индикатор на передней панели. Прибор автоматически выключается, если не используется в течение 30 секунд, что позволяет продлить срок службы элементов питания. Индикация низкого уровня заряда подскажет, когда следует их заменить. Память термометра рассчитана на 30 измерений, благодаря чему можно отслеживать динамику колебаний температуры тела. Термометр работает от двух элементов питания типа ААА (в комплекте) и способен провести на одном комплекте около 2000 измерений. Для удобства хранения и перевозки в комплекте предусмотрен чехол.
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