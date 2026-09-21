Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
21
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Тип ТЭНа
мокрый
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%4 860 руб. 7 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714333
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
21
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель, инструкция, гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
32.4
Высота, см
32.4
Глубина, см
31.5
Габариты (ВxШxГ), см
32.4x32.4x31.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х37х36
Вес, кг.
8.8
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus U
В серии водонагревателей Capsule Plus с эмалированным внутренним баком воплотилась идея создать компактный прибор с удобным управлением и высокой надежностью. Именно этими принципами наполнены современные технологии, применяемые в водонагревателях серии Capsule Plus.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
65
Время нагрева воды
21
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель, инструкция, гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
32.4
Высота, см
32.4
Глубина, см
31.5
Габариты (ВxШxГ), см
32.4x32.4x31.5
Страна производитель
Россия
В серии водонагревателей Capsule Plus с эмалированным внутренним баком воплотилась идея создать компактный прибор с удобным управлением и высокой надежностью. Именно этими принципами наполнены современные технологии, применяемые в водонагревателях серии Capsule Plus.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Ballu BWH/S 10 Capsule Plus U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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