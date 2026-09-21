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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 5
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 6
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 7
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 8
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 9
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 10
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
82
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 6
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 7
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 8
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 9
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 10
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
15 120 руб.  22 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714314
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, инверторная технология, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
82
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х49х28
Вес, кг.
17.9

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter

Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Технология digital INVERTER Уникальная технология, реализованная в водонагревателях направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов. Технология SMART MEMORY Эта технология запоминает привычки пользователя. После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашим расписанием использования горячей воды, прибор составит алгоритм, по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду. Технология X-HEAT Система сухих ТЭНов X-HEAT - это конструктивное решение, при котором нагревательные элементы не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает срок их работы. Санитарная антибактериальная обработка воды BACTERIA STOP SYSTEM Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System – это цикл термических обработок (нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора. Режим антизамерзание Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4°С.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Aqua Inverter




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, инверторная технология, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
82
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Россия
Описание
Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Технология digital INVERTER Уникальная технология, реализованная в водонагревателях направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов. Технология SMART MEMORY Эта технология запоминает привычки пользователя. После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашим расписанием использования горячей воды, прибор составит алгоритм, по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду. Технология X-HEAT Система сухих ТЭНов X-HEAT - это конструктивное решение, при котором нагревательные элементы не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает срок их работы. Санитарная антибактериальная обработка воды BACTERIA STOP SYSTEM Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System – это цикл термических обработок (нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора. Режим антизамерзание Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4°С.


Теги товара: накопительные
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Отзывы


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