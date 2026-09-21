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Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) купить с доставкой в Москве
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Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001)

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Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 1
Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 2
Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 3
Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 4
Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для смартфона
  • Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 1
  • Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 2
  • Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 3
  • Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 4
  • Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713961
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Держатель для смартфона
Высота, см
5.1
Цвет
черный
Ширина, см
5.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х6
Вес, г.
191

Описание товара Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001)

Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой Baseus SUWX030001 Stable Gravitational Wireless Charging Car Mount Pro 15W (крепление в воздуховод) Black (с противоскользящими силиконовыми накладками, управление одной рукой, угол вращения 360 градусов; ABS пластик/силикон; на приборную панель или стекло ; гравитационный зажим)

Отзывы о товаре Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Держатель для смартфона
Высота, см
5.1
Цвет
черный
Ширина, см
5.2
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой Baseus SUWX030001 Stable Gravitational Wireless Charging Car Mount Pro 15W (крепление в воздуховод) Black (с противоскользящими силиконовыми накладками, управление одной рукой, угол вращения 360 градусов; ABS пластик/силикон; на приборную панель или стекло ; гравитационный зажим)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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