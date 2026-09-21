Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч)
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Характеристики
Описание товара Аккумулятор GreenBean NP-F980 PROII (13400 мАч)
GreenBean NP-F980 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 13400 мАч (99.2 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-A порта позволяет использовать аккумулятор в качестве универсального аккумулятора (пауэрбанка) для мобильных устройств и аксессуаров (выход 5В 2А). Расположенный рядом USB-C вход дает возможность заряжать аккумулятор от USB розеток и USB сетевых адаптеров, также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300.
Модель NP-F990 PROII имеет функцию проверки заряда: при нажатии на кнопку «Check» загораются четыре светодиодных индикатора. Аккумулятор оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Он способен работать в диапазоне температур от -20 до +50°С, однако время работы батареи сокращается при отрицательных температурах.
В линейке GreenBean NP-F PROII представлены аккумуляторы различной емкости: NP-F550 PROII (3350 мАч), NP-F750 PROII (6700 мАч), NP-F990 PROII (10050 мАч) и NP-F980 PROII (13400 мАч).
Характеристики
- Номинальная емкость: 13400 мАч, 99.2 Втч
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Напряжение заряда: 8.4 В
- Температура эксплуатации: от -20° до +50°С
- Размеры: 70.1 х 88.9 х 38.4 мм
- Вес: 374 г
- Размеры с упаковкой: 100 х 90 х 45 мм
- Вес брутто: 470 г
- Комплектация: аккумулятор GreenBean NP-F PROII, кабель USB-Type-C, документация
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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GreenBean NP-F980 PROII – литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 13400 мАч (99.2 Втч), который предназначен для питания различного оборудования: осветителей, мониторов, видеосендеров, слайдеров, а также определенных видеокамер Sony. Наличие USB-A порта позволяет использовать аккумулятор в качестве универсального аккумулятора (пауэрбанка) для мобильных устройств и аксессуаров (выход 5В 2А). Расположенный рядом USB-C вход дает возможность заряжать аккумулятор от USB розеток и USB сетевых адаптеров, также можно использовать и специализированные зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Количество циклов перезаряда – не менее 300.
Модель NP-F990 PROII имеет функцию проверки заряда: при нажатии на кнопку «Check» загораются четыре светодиодных индикатора. Аккумулятор оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Он способен работать в диапазоне температур от -20 до +50°С, однако время работы батареи сокращается при отрицательных температурах.
В линейке GreenBean NP-F PROII представлены аккумуляторы различной емкости: NP-F550 PROII (3350 мАч), NP-F750 PROII (6700 мАч), NP-F990 PROII (10050 мАч) и NP-F980 PROII (13400 мАч).
Характеристики
- Номинальная емкость: 13400 мАч, 99.2 Втч
- Номинальное напряжение: 7.4 В
- Напряжение заряда: 8.4 В
- Температура эксплуатации: от -20° до +50°С
- Размеры: 70.1 х 88.9 х 38.4 мм
- Вес: 374 г
- Размеры с упаковкой: 100 х 90 х 45 мм
- Вес брутто: 470 г
- Комплектация: аккумулятор GreenBean NP-F PROII, кабель USB-Type-C, документация
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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