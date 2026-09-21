Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х17
Вес, кг.
4.3
Описание товара Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105)
Легкий и мощный источник G300 – это новый свет в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. Элегантный компактный источник G300, имея мощность 300 Вт, может уместиться на ладонях. Одним нажатием кнопки G300 способен перейти в режим MAX Extreme, где источник света выдает ошеломляющую мощность 500 Вт. При небольшом весе он представляет собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Легкий и мощный источник G300 – это новый свет в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. Элегантный компактный источник G300, имея мощность 300 Вт, может уместиться на ладонях. Одним нажатием кнопки G300 способен перейти в режим MAX Extreme, где источник света выдает ошеломляющую мощность 500 Вт. При небольшом весе он представляет собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Осветитель Zhiyun Molus G300 (PLG105) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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