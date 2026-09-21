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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD

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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 11
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710658
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х21
Вес, кг.
1.74

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD

Цифровой микроскоп Levenhuk DTX 800 LCD подходит для использования новичками, любителями и профессионалами при изучении мелких органических и искусственных образцов, контроле качества материалов на производстве, решении медицинских, биологических и криминалистических задач, работе с мелкими деталями механизмов, минералами, монетами, ювелирными изделиями и т. д. Оптическое увеличение микроскопа находится в диапазоне от 20 до 300 крат, но его можно увеличить до 1500 крат, используя цифровой зум. Изображение выводится на яркий цветной IPS-экран с диагональю 7 и разрешением 1024x600 пикс – это позволяет пользователю вести длительную работу с микроскопом без быстрого развития усталости спины и шеи и перенапряжения зрения.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой микроскоп Levenhuk DTX 800 LCD подходит для использования новичками, любителями и профессионалами при изучении мелких органических и искусственных образцов, контроле качества материалов на производстве, решении медицинских, биологических и криминалистических задач, работе с мелкими деталями механизмов, минералами, монетами, ювелирными изделиями и т. д. Оптическое увеличение микроскопа находится в диапазоне от 20 до 300 крат, но его можно увеличить до 1500 крат, используя цифровой зум. Изображение выводится на яркий цветной IPS-экран с диагональю 7 и разрешением 1024x600 пикс – это позволяет пользователю вести длительную работу с микроскопом без быстрого развития усталости спины и шеи и перенапряжения зрения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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