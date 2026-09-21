Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD
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Характеристики
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 800 LCD
Цифровой микроскоп Levenhuk DTX 800 LCD подходит для использования новичками, любителями и профессионалами при изучении мелких органических и искусственных образцов, контроле качества материалов на производстве, решении медицинских, биологических и криминалистических задач, работе с мелкими деталями механизмов, минералами, монетами, ювелирными изделиями и т. д. Оптическое увеличение микроскопа находится в диапазоне от 20 до 300 крат, но его можно увеличить до 1500 крат, используя цифровой зум. Изображение выводится на яркий цветной IPS-экран с диагональю 7 и разрешением 1024x600 пикс – это позволяет пользователю вести длительную работу с микроскопом без быстрого развития усталости спины и шеи и перенапряжения зрения.
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