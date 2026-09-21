Осветитель MOLUS B300 (PLB106)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Рефлектор, Кабель питания 4.5 м, Инструкция
Выходная мощность, Вт
300
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710471
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Рефлектор, Кабель питания 4.5 м, Инструкция
Выходная мощность, Вт
300
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х26х17
Вес, кг.
3.2
Описание товара Осветитель MOLUS B300 (PLB106)
Компактные и мощные источники-моноблоки серии MOLUS B – это новый форм-фактор «моноблок» в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. При небольших габаритах они представляют собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Рефлектор, Кабель питания 4.5 м, Инструкция
Выходная мощность, Вт
300
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Компактные и мощные источники-моноблоки серии MOLUS B – это новый форм-фактор «моноблок» в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. При небольших габаритах они представляют собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Теги товара: светодиодные led
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