Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100 RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Краткая инструкция, Рефлектор ZHIYUN Mini Lens Reflector (ZY Mount), Чехол, Кабель USB-C PD для зарядки 100 Вт, Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100 RGB, Софтбокс ZHIYUN Softbox 40D (ZY Mount), Переходник с ZY Mount на байонет Bowens (тип В), Четырехлепестковые шторки, Сумка для хранения и переноски
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710469
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100 RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Краткая инструкция, Рефлектор ZHIYUN Mini Lens Reflector (ZY Mount), Чехол, Кабель USB-C PD для зарядки 100 Вт, Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100 RGB, Софтбокс ZHIYUN Softbox 40D (ZY Mount), Переходник с ZY Mount на байонет Bowens (тип В), Четырехлепестковые шторки, Сумка для хранения и переноски
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х15
Вес, кг.
3.7
Описание товара Осветитель MOLUS X100RGB COB Light PRO
С новым осветителем MOLUS X100 RGB ZHIYUN раздвигает границы технологий освещения и производительности источников света, предоставляя создателям контента сверхкомпактные и сверхлегкие осветительные приборы со светом студийного качества.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100 RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Краткая инструкция, Рефлектор ZHIYUN Mini Lens Reflector (ZY Mount), Чехол, Кабель USB-C PD для зарядки 100 Вт, Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100 RGB, Софтбокс ZHIYUN Softbox 40D (ZY Mount), Переходник с ZY Mount на байонет Bowens (тип В), Четырехлепестковые шторки, Сумка для хранения и переноски
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-10000 К
Страна производитель
Китай
С новым осветителем MOLUS X100 RGB ZHIYUN раздвигает границы технологий освещения и производительности источников света, предоставляя создателям контента сверхкомпактные и сверхлегкие осветительные приборы со светом студийного качества.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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