Осветитель MOLUS X100RGB COB Light
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100, Переходник с крепления ZY Mount на байонет Bowens, Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Плечевой ремень, Сумка для хранения и переноски, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710468
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100, Переходник с крепления ZY Mount на байонет Bowens, Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Плечевой ремень, Сумка для хранения и переноски, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х20
Вес, кг.
1.55
Описание товара Осветитель MOLUS X100RGB COB Light
MOLUS X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке: при весе всего 385 г выходная мощность составляет 100 Вт.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X100, Переходник с крепления ZY Mount на байонет Bowens, Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем, Сумка для сетевого адаптера питания, Плечевой ремень, Сумка для хранения и переноски, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
MOLUS X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке: при весе всего 385 г выходная мощность составляет 100 Вт.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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