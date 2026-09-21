Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104)
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X60RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сетчатая сумка для сетевого адаптера питания, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Рассеиватель для рефлектора Diffusion Dome, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
60
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710467
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X60RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сетчатая сумка для сетевого адаптера питания, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Рассеиватель для рефлектора Diffusion Dome, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
60
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х18
Вес, кг.
1.98
Описание товара Осветитель MOLUS X60RGB COB Light COMBO (PLX104)
Сверхкомпактный и мощный светодиодный осветитель Zhiyun MOLUS X60RGB существенно облегчает выездную съемку на различных локациях: его размеры всего 10 х 7 х 5.6 см, а вес – чуть больше 300 г. При этом максимальная мощность составляет 60 Вт. MOLUS X60RGB может работать в полноцветном RGB режиме, создавая любые желаемые цвета.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X60RGB, Сетевой адаптер питания с кабелем, Сетчатая сумка для сетевого адаптера питания, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Рассеиватель для рефлектора Diffusion Dome, Краткая инструкция
Выходная мощность, Вт
60
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Сверхкомпактный и мощный светодиодный осветитель Zhiyun MOLUS X60RGB существенно облегчает выездную съемку на различных локациях: его размеры всего 10 х 7 х 5.6 см, а вес – чуть больше 300 г. При этом максимальная мощность составляет 60 Вт. MOLUS X60RGB может работать в полноцветном RGB режиме, создавая любые желаемые цвета.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Теги товара: светодиодные led
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