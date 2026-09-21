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Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 купить с доставкой в Москве
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Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12

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Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 1
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 2
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 3
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 4
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 5
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 6
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 7
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 8
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 9
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 10
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 11
Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 1
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 2
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 3
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 4
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 5
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 6
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 7
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 8
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 9
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 10
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 11
  • Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710432
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Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х13
Вес, кг.
5.67

Описание товара Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12

Пистолет с регулируемой скоростью подачи герметика, позволяет точно контролировать количество и равномерность нанесения материала на поверхность. Эргономичная конструкция и удобная рукоятка позволяют комфортно работать с пистолетом длительное время. Простая кнопка включения и выключения обеспечивает легкость в управлении инструментом. Механизм быстрой замены картриджей позволяет быстро и легко менять тубы с герметиком, экономя время и снижая простои в процессе работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пистолет аккумуляторный для герметика DCA ADPJ12




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет с регулируемой скоростью подачи герметика, позволяет точно контролировать количество и равномерность нанесения материала на поверхность. Эргономичная конструкция и удобная рукоятка позволяют комфортно работать с пистолетом длительное время. Простая кнопка включения и выключения обеспечивает легкость в управлении инструментом. Механизм быстрой замены картриджей позволяет быстро и легко менять тубы с герметиком, экономя время и снижая простои в процессе работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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