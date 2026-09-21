Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710314
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Характеристики
Бренд
Bluetooth
да
Встроенный прицел
Да
Вычисление площади
да
Габариты, мм
136x59x28 мм
Дальность измерения с/без отражателем, м
150
Длина волны, нм
630-670
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х7
Вес, г.
450
Описание товара Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m
CONDTROL XP5 – профессиональный лазерный дальномер с цифровым видоискателем и 8-кратным увеличением. Точный, удобный и функциональный прибор для измерений на больших дистанциях, подходит для работы в помещении и на улице.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Bluetooth
да
Встроенный прицел
Да
Вычисление площади
да
Габариты, мм
136x59x28 мм
Дальность измерения с/без отражателем, м
150
Длина волны, нм
630-670
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Развернуть
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
CONDTROL XP5 – профессиональный лазерный дальномер с цифровым видоискателем и 8-кратным увеличением. Точный, удобный и функциональный прибор для измерений на больших дистанциях, подходит для работы в помещении и на улице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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