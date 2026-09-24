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Уцененный товар Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 710299
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Уцененный товар Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние, 710299

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Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 6
Уценка
Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Причина уценки
витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
да
  • Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 1
  • Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 2
  • Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 3
  • Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 4
  • Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 5
  • Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 6
  • Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
657 руб.  2 190 руб. 
Начислим 11 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710299
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние
657 руб. -70%
2 190 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Причина уценки
витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
да
Таймер
да
Габаритные размеры
350 х 125 х 135 мм
Размеры в упаковке, см
36х14х13
Вес, кг.
1.2

Описание товара Уцененный товар Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние

Характеристики:

  • Мощность 20 Вт
  • Управление электронное
  • Материал корпуса пластик
  • Материал баночек стекло
  • Ёмкость баночки 200 мл
  • Полезная ёмкость баночки 180 мл
  • Длина шнура 1,2 м
  • Размер устройства 350 х 125 х 135 мм
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: йогуртница, баночки с крышками 4шт
Причина уценки: витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)

Отзывы о товаре Уцененный товар Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Причина уценки
витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
да
Таймер
да
Габаритные размеры
350 х 125 х 135 мм
Описание
Характеристики:
  • Мощность 20 Вт
  • Управление электронное
  • Материал корпуса пластик
  • Материал баночек стекло
  • Ёмкость баночки 200 мл
  • Полезная ёмкость баночки 180 мл
  • Длина шнура 1,2 м
  • Размер устройства 350 х 125 х 135 мм
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: йогуртница, баночки с крышками 4шт
Причина уценки: витринный образец (скол на нижней части корпуса, нет оригинальной коробки)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Йогуртница Kitfort КТ-6038 хорошее состояние - по цене 657 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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