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Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 купить с доставкой в Москве
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Моноблок для прицела Veber BR3021 M02

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Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 1
Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 2
Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 3
Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 4
Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
  • Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 1
  • Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 2
  • Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 3
  • Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 4
  • Моноблок для прицела Veber BR3021 M02 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709975
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Характеристики

Бренд
Veber
Ширина колец
30
Расстояние между кольцами
100
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х8х6
Вес, г.
300

Описание товара Моноблок для прицела Veber BR3021 M02

Посадочный диаметр 30 мм, в комплекте переходные кольца на 25,4 мм, крепление на Weaver. Вес 225 г.

Отзывы о товаре Моноблок для прицела Veber BR3021 M02




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Ширина колец
30
Расстояние между кольцами
100
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Россия
Описание
Посадочный диаметр 30 мм, в комплекте переходные кольца на 25,4 мм, крепление на Weaver. Вес 225 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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