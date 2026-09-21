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Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела купить с доставкой в Москве
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Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела

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Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 2
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Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 10
Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размер объектива
22
Размер окуляра, мм
25
Увеличение, крат
3x
Совместимый диаметр объектива
22 мм
Крепление на планку
Weaver
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 1
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 2
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 3
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 4
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 5
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 6
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 7
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 8
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 9
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 10
  • Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709971
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Характеристики

Бренд
Veber
Размер объектива
22
Размер окуляра, мм
25
Увеличение, крат
3x
Совместимый диаметр объектива
22 мм
Крепление на планку
Weaver
Максимальная энергия выстрела на оружии
Максимальная энергия выстрела на оружии: с нарезным стволом: до 7000 Дж гладкоствольном: до 4400 Дж пневматическом до 25 Дж
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х15х7
Вес, г.
700

Описание товара Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела

Увеличитель (магнифер) для коллиматорного прицела, кратность 3х, объектив 22 мм, просветление оптики FMC, механизмы ввода поправок, откидное крепление на Weaver, пылевлагозащищенность IP67. Ударная стойкость на оружии с нарезным стволом – до 7000 Дж, гладкоствольном – до 4400 Дж, пневматическом – до 25 Дж.

Отзывы о товаре Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела




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Характеристики
Бренд
Veber
Размер объектива
22
Размер окуляра, мм
25
Увеличение, крат
3x
Совместимый диаметр объектива
22 мм
Крепление на планку
Weaver
Максимальная энергия выстрела на оружии
Максимальная энергия выстрела на оружии: с нарезным стволом: до 7000 Дж гладкоствольном: до 4400 Дж пневматическом до 25 Дж
Страна производитель
Россия
Описание
Увеличитель (магнифер) для коллиматорного прицела, кратность 3х, объектив 22 мм, просветление оптики FMC, механизмы ввода поправок, откидное крепление на Weaver, пылевлагозащищенность IP67. Ударная стойкость на оружии с нарезным стволом – до 7000 Дж, гладкоствольном – до 4400 Дж, пневматическом – до 25 Дж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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