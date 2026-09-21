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Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной купить с доставкой в Москве
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Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной

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Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 1
Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 2
Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 3
Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 4
Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 5
Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 6
Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 7
Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 8
Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
44 мм
Кратность увеличения (х)
6
Удаление выходного зрачка, мм
55
Ударная стойкость, Дж
7000
  • Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 1
  • Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 2
  • Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 3
  • Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 4
  • Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 5
  • Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 6
  • Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 7
  • Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 8
  • Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709968
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Характеристики

Бренд
Veber
Длина прицела
300х150х90 мм
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
44 мм
Кратность увеличения (х)
6
Удаление выходного зрачка, мм
55
Ударная стойкость, Дж
7000
Диапазон рабочих температур (°C)
от -10 до 50
Время автономной работы
до 8 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной

Veber DigitalHunt R44X6-48 – цифровой прицел ночного видения с 6-х кратным оптическим увеличением, расширяемым при помощи цифрового зума до 48х, цветным дисплеем для наблюдения и прицеливания как в дневное, так и в ночное время (в том числе в условиях полной темноты). Прицел может делать фото- и видеосъемку со звуком, а также управляться при помощи смартфона с предустановленным APP-приложением. Прицел может использоваться для ночной или дневной охоты, игры в страйкбол и пейнтбол, во время спортивных тренировок и т.д. Модель R44X6-48 отличается наличием ИК-фонаря подсветки, прицельной сетки FFP/SFP, баллистического калькулятора (управляется через приложение), функцией активации видео отдачей (RAV) и быстрой калибровки нуля, записью звука, а также ряда дополнительных параметров, призванных повысить точность стрельбы.

Отзывы о товаре Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 ночной




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Характеристики
Бренд
Veber
Длина прицела
300х150х90 мм
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
44 мм
Кратность увеличения (х)
6
Удаление выходного зрачка, мм
55
Ударная стойкость, Дж
7000
Диапазон рабочих температур (°C)
от -10 до 50
Время автономной работы
до 8 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Veber DigitalHunt R44X6-48 – цифровой прицел ночного видения с 6-х кратным оптическим увеличением, расширяемым при помощи цифрового зума до 48х, цветным дисплеем для наблюдения и прицеливания как в дневное, так и в ночное время (в том числе в условиях полной темноты). Прицел может делать фото- и видеосъемку со звуком, а также управляться при помощи смартфона с предустановленным APP-приложением. Прицел может использоваться для ночной или дневной охоты, игры в страйкбол и пейнтбол, во время спортивных тренировок и т.д. Модель R44X6-48 отличается наличием ИК-фонаря подсветки, прицельной сетки FFP/SFP, баллистического калькулятора (управляется через приложение), функцией активации видео отдачей (RAV) и быстрой калибровки нуля, записью звука, а также ряда дополнительных параметров, призванных повысить точность стрельбы.
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Доставка
Отзывы


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