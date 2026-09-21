Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 LRF ночной
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Характеристики
Описание товара Прицел цифровой Veber DigitalHunt R44X6-48 LRF ночной
Veber DigitalHunt R44X6-48 LRF – цифровой прицел ночного видения с 6-х кратным оптическим увеличением, расширяемым при помощи цифрового зума до 48х, цветным дисплеем для наблюдения и прицеливания как в дневное, так и в ночное время (в том числе в условиях полной темноты). Прицел может делать фото- и видеосъемку со звуком, а также управляться при помощи смартфона с предустановленным APP-приложением. Прицел может использоваться для ночной или дневной охоты, игры в страйкбол и пейнтбол, во время спортивных тренировок и т.д. Модель R44X6-48 LRF отличается наличием лазерного дальномера, ИК-фонаря подсветки, прицельной сетки FFP/SFP, баллистического калькулятора (управляется через приложение), функцией активации видео отдачей (RAV) и быстрой калибровки нуля, записью звука, а также ряда дополнительных параметров, призванных повысить точность стрельбы.
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