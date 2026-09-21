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Прицел ПО ПОСП 6*42 М6В PRO купить с доставкой в Москве
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Прицел ПО ПОСП 6*42 М6В PRO

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Прицел ПО ПОСП 6*42 М6В PRO - фото 1
Прицел ПО ПОСП 6*42 М6В PRO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
42
Удаление выходного зрачка, мм
75 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
  • Прицел ПО ПОСП 6*42 М6В PRO - фото 1
  • Прицел ПО ПОСП 6*42 М6В PRO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709961
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Характеристики

Бренд
ПОСП
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
42
Удаление выходного зрачка, мм
75 мм
Поле зрения, град / м на 100м
7
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
3 В
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Прицел ПО ПОСП 6*42 М6В PRO

Оптический прицел ПОСП с шестикратным увеличением позволит рассматривать детали на большом расстоянии, не упуская ни одну мелочь. Диаметр объектива 42 мм обеспечивает яркое и чёткое изображение даже при ограниченном освещении. Компактная длина в 320 мм делает прицел удобным для установки, не утяжеляя оружие. Поле зрения 7 градусов на 100 метрах идеально подходит для наблюдения за движущимися целями и поиска объекта в поле. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает надёжную фиксацию, позволяя быстро установить прицел на совместимые платформы. Тонкое перекрестие Crosshair гарантирует точность прицеливания без излишних помех в обзоре. Рабочий диапазон от -10 до +50 °C делает этот прицел надёжным спутником в различных погодных условиях.

Отзывы о товаре Прицел ПО ПОСП 6*42 М6В PRO




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Характеристики
Бренд
ПОСП
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
42
Удаление выходного зрачка, мм
75 мм
Поле зрения, град / м на 100м
7
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
3 В
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел ПОСП с шестикратным увеличением позволит рассматривать детали на большом расстоянии, не упуская ни одну мелочь. Диаметр объектива 42 мм обеспечивает яркое и чёткое изображение даже при ограниченном освещении. Компактная длина в 320 мм делает прицел удобным для установки, не утяжеляя оружие. Поле зрения 7 градусов на 100 метрах идеально подходит для наблюдения за движущимися целями и поиска объекта в поле. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает надёжную фиксацию, позволяя быстро установить прицел на совместимые платформы. Тонкое перекрестие Crosshair гарантирует точность прицеливания без излишних помех в обзоре. Рабочий диапазон от -10 до +50 °C делает этот прицел надёжным спутником в различных погодных условиях.
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Отзывы


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