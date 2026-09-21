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Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24 купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24

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Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24 - фото 1
Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24 - фото 2
Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24 - фото 3
Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
89мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24 - фото 1
  • Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24 - фото 2
  • Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24 - фото 3
  • Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709960
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Характеристики

Бренд
VORTEX
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
89мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Отсутствие параллакса, м
91
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
267
Масса (без батареи), кг
0.524
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х9
Вес, г.
900

Описание товара Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24

Оптический прицел VORTEX создан для тех, кто ценит точность и надежность в любых условиях. Шестикратное увеличение позволяет рассматривать цель на значительном расстоянии, а объектив диаметром 24 мм отлично собирает свет, сохраняя чёткое изображение даже при недостаточном освещении. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает прочную фиксацию, а крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует совместимость со многими видами оружия. Компактная длина 267 мм делает прицел удобным для установки без лишнего веса. Надёжно работает при температурах от -25 до +40 °C — подходящий выбор для любителей активной охоты и спортивной стрельбы. Отсутствие параллакса на 91 метре даёт высокую точность наведения и упрощает прицеливание на дальние дистанции.

Отзывы о товаре Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24




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Характеристики
Бренд
VORTEX
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
89мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Развернуть
Отсутствие параллакса, м
91
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
267
Масса (без батареи), кг
0.524
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел VORTEX создан для тех, кто ценит точность и надежность в любых условиях. Шестикратное увеличение позволяет рассматривать цель на значительном расстоянии, а объектив диаметром 24 мм отлично собирает свет, сохраняя чёткое изображение даже при недостаточном освещении. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает прочную фиксацию, а крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует совместимость со многими видами оружия. Компактная длина 267 мм делает прицел удобным для установки без лишнего веса. Надёжно работает при температурах от -25 до +40 °C — подходящий выбор для любителей активной охоты и спортивной стрельбы. Отсутствие параллакса на 91 метре даёт высокую точность наведения и упрощает прицеливание на дальние дистанции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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