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Характеристики
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
89мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709960
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Описание товара Прицел оптический Vortex Strike Eagle 1-6X24
Оптический прицел VORTEX создан для тех, кто ценит точность и надежность в любых условиях. Шестикратное увеличение позволяет рассматривать цель на значительном расстоянии, а объектив диаметром 24 мм отлично собирает свет, сохраняя чёткое изображение даже при недостаточном освещении. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает прочную фиксацию, а крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует совместимость со многими видами оружия. Компактная длина 267 мм делает прицел удобным для установки без лишнего веса. Надёжно работает при температурах от -25 до +40 °C — подходящий выбор для любителей активной охоты и спортивной стрельбы. Отсутствие параллакса на 91 метре даёт высокую точность наведения и упрощает прицеливание на дальние дистанции.
Оптический прицел VORTEX создан для тех, кто ценит точность и надежность в любых условиях. Шестикратное увеличение позволяет рассматривать цель на значительном расстоянии, а объектив диаметром 24 мм отлично собирает свет, сохраняя чёткое изображение даже при недостаточном освещении. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает прочную фиксацию, а крепление на планку Weaver от 40 мм гарантирует совместимость со многими видами оружия. Компактная длина 267 мм делает прицел удобным для установки без лишнего веса. Надёжно работает при температурах от -25 до +40 °C — подходящий выбор для любителей активной охоты и спортивной стрельбы. Отсутствие параллакса на 91 метре даёт высокую точность наведения и упрощает прицеливание на дальние дистанции.
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