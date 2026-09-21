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Характеристики
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
от 85 до 88.5 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709951
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Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD
Оптический прицел Veber — выбор для тех, кто ценит компактность и уверенную работу в любых условиях. При длине всего 260 мм он не утяжеляет оружие и не мешает манёвренности. Ударная стойкость до 10000 Дж позволяет использовать прицел даже с мощными калибрами, не беспокоясь о надежности. Диаметр объектива 24 мм обеспечивает чистое и чёткое изображение, а прицельная метка Circle Dot (круг с точкой) помогает быстро захватывать цель. Посадочный диаметр 25,4 мм делает монтаж на планку Weaver от 40 мм лёгким и универсальным. Прицел Veber выдержит ливень и пыль — степень защиты IP67 это гарантирует, а рабочая температура от -10° до +50° позволяет охотиться и зимой, и летом без компромиссов.
Оптический прицел Veber — выбор для тех, кто ценит компактность и уверенную работу в любых условиях. При длине всего 260 мм он не утяжеляет оружие и не мешает манёвренности. Ударная стойкость до 10000 Дж позволяет использовать прицел даже с мощными калибрами, не беспокоясь о надежности. Диаметр объектива 24 мм обеспечивает чистое и чёткое изображение, а прицельная метка Circle Dot (круг с точкой) помогает быстро захватывать цель. Посадочный диаметр 25,4 мм делает монтаж на планку Weaver от 40 мм лёгким и универсальным. Прицел Veber выдержит ливень и пыль — степень защиты IP67 это гарантирует, а рабочая температура от -10° до +50° позволяет охотиться и зимой, и летом без компромиссов.
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