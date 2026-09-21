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Характеристики
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709946
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Описание товара Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR
Оптический прицел BRITE создавался для тех, кто предпочитает точность, комфорт и надёжность в любой ситуации. Увесистая конструкция весом 0,8 кг гарантирует устойчивость, а длина 381 мм позволяет удобно разместить прицел на оружии без лишних сложностей. Благодаря большому диаметру объектива 56 мм изображение получается светлым и детальным даже в сумерках, а прицельная марка типа Circle Dot (Круг с точкой) помогает быстро захватывать цель и не теряться в динамичных условиях.
Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает прочную и стабильную фиксацию прицела, а универсальное крепление на планку Weaver от 40 мм расширяет варианты установки. Защита по стандарту IPX7 позволяет не беспокоиться о дожде или случайных нырках — прицел сохраняет работоспособность даже при полном погружении в воду. Рабочий температурный диапазон от -10 до +50 °C делает эту модель отличным спутником в любую погоду. Отсутствие параллакса на дистанции 10 метров обеспечивает стабильное наведение и максимальную точность на ближних дистанциях.
Оптический прицел BRITE создавался для тех, кто предпочитает точность, комфорт и надёжность в любой ситуации. Увесистая конструкция весом 0,8 кг гарантирует устойчивость, а длина 381 мм позволяет удобно разместить прицел на оружии без лишних сложностей. Благодаря большому диаметру объектива 56 мм изображение получается светлым и детальным даже в сумерках, а прицельная марка типа Circle Dot (Круг с точкой) помогает быстро захватывать цель и не теряться в динамичных условиях.
Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает прочную и стабильную фиксацию прицела, а универсальное крепление на планку Weaver от 40 мм расширяет варианты установки. Защита по стандарту IPX7 позволяет не беспокоиться о дожде или случайных нырках — прицел сохраняет работоспособность даже при полном погружении в воду. Рабочий температурный диапазон от -10 до +50 °C делает эту модель отличным спутником в любую погоду. Отсутствие параллакса на дистанции 10 метров обеспечивает стабильное наведение и максимальную точность на ближних дистанциях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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