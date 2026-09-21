Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709943
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Характеристики
Бренд
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
328
Масса (без батареи), кг
0.545
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х12х8
Вес, кг.
1
Описание товара Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR
Оптический прицел BRITE удивляет своей мощью — 10-кратное увеличение и крупный объектив 50 мм обеспечивают отличный обзор даже на дальних дистанциях. Длина 328 мм делает его солидным и устойчивым, но при этом он легко встанет на планку Weaver от 40 мм благодаря удобному посадочному диаметру 30 мм. Степень защиты IPX7 — не боится дождя и непогоды, работает в температурном диапазоне от –25 до +40 °C. Контрастная прицельная метка Circle Dot позволяет быстро и точно наводиться. Надёжный выбор для сложных условий и точных попаданий.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Бренд
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
328
Масса (без батареи), кг
0.545
Страна производитель
Китай
Оптический прицел BRITE удивляет своей мощью — 10-кратное увеличение и крупный объектив 50 мм обеспечивают отличный обзор даже на дальних дистанциях. Длина 328 мм делает его солидным и устойчивым, но при этом он легко встанет на планку Weaver от 40 мм благодаря удобному посадочному диаметру 30 мм. Степень защиты IPX7 — не боится дождя и непогоды, работает в температурном диапазоне от –25 до +40 °C. Контрастная прицельная метка Circle Dot позволяет быстро и точно наводиться. Надёжный выбор для сложных условий и точных попаданий.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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