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Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR

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Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 1
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 2
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 3
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 4
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 5
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 6
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 7
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 8
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 9
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 10
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 11
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 12
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 13
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 14
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 15
Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Duplex (Простой крест)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 1
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 2
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 3
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 4
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 5
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 6
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 7
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 8
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 9
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 10
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 11
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 12
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 13
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 14
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 15
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709939
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Характеристики

Бренд
BRITE
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Duplex (Простой крест)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
267
Масса (без батареи), кг
0.47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х7
Вес, г.
900

Описание товара Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR

Оптический прицел BRITE с восьмикратным увеличением и объективом 24 мм создан для тех, кто ценит детали и точность на расстоянии. Компактная длина 267 мм позволяет легко устанавливать его даже на небольших платформах, а крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает универсальность и простоту фиксации. Посадочный диаметр 30 мм делает прицел совместимым с широким ассортиментом крепёжных колец. Влагозащита IPX7 гарантирует надёжную работу прицела в самых суровых погодных условиях — ни дождь, ни сырость не станут помехой. Прицельная метка Crosshair (тонкое перекрестие) будет особенно удобна для точных выстрелов и работы с малогабаритными целями. Уверенная работа прицела сохраняется даже при экстремальных температурах — от –25 до +40 °C.

Отзывы о товаре Прицел оптический BRITE LPVO 1-8X24 IFR




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Характеристики
Бренд
BRITE
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Duplex (Простой крест)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
267
Масса (без батареи), кг
0.47
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел BRITE с восьмикратным увеличением и объективом 24 мм создан для тех, кто ценит детали и точность на расстоянии. Компактная длина 267 мм позволяет легко устанавливать его даже на небольших платформах, а крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает универсальность и простоту фиксации. Посадочный диаметр 30 мм делает прицел совместимым с широким ассортиментом крепёжных колец. Влагозащита IPX7 гарантирует надёжную работу прицела в самых суровых погодных условиях — ни дождь, ни сырость не станут помехой. Прицельная метка Crosshair (тонкое перекрестие) будет особенно удобна для точных выстрелов и работы с малогабаритными целями. Уверенная работа прицела сохраняется даже при экстремальных температурах — от –25 до +40 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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