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Характеристики
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709938
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Описание товара Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR
Оптический прицел BRITE с шестикратным увеличением создан для уверенного наблюдения даже на значительном расстоянии. Благодаря объективу диаметром 24 мм изображение остаётся чётким и светлым. Посадочный диаметр 30 мм и компактная длина 264 мм делают этот прицел удобным для установки, не утяжеляя оружие. Надёжная степень защиты IPX7 гарантирует работоспособность даже в дождливую погоду или в условиях повышенной влажности. Отметьте универсальный температурный диапазон: BRITE не подведёт ни в мороз, ни в жару. Прицельная метка Circle Dot обеспечивает быструю и точную наводку, а крепление на планку Weaver длиной от 40 мм открывает широкие возможности для установки.
Оптический прицел BRITE с шестикратным увеличением создан для уверенного наблюдения даже на значительном расстоянии. Благодаря объективу диаметром 24 мм изображение остаётся чётким и светлым. Посадочный диаметр 30 мм и компактная длина 264 мм делают этот прицел удобным для установки, не утяжеляя оружие. Надёжная степень защиты IPX7 гарантирует работоспособность даже в дождливую погоду или в условиях повышенной влажности. Отметьте универсальный температурный диапазон: BRITE не подведёт ни в мороз, ни в жару. Прицельная метка Circle Dot обеспечивает быструю и точную наводку, а крепление на планку Weaver длиной от 40 мм открывает широкие возможности для установки.
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