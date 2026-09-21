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Характеристики
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709935
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Описание товара Прицел оптический BRITE LPVO 1-10X24 IR
Оптический прицел BRITE компактный и лёгкий — его длина всего 282 мм, так что он не утяжелит ваш обвес и не займет лишнего места на оружии. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает уверенное крепление, а монтаж на планку Weaver от 40 мм открывает широкие возможности для установки. С объективом 24 мм внутрь попадает достаточно света для чёткой картинки, даже при максимальном 10-кратном увеличении. Прицельная метка Circle Dot (Круг с точкой) удобна для быстрого наведения на цель — вы не промахнётесь даже в динамичных ситуациях. Степень защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость: прицел не подведёт на охоте или стрельбище в любую погоду. Рабочий диапазон температур –25…+40 °C — этот прицел готов к испытаниям любой русской зимы или знойного лета.
Оптический прицел BRITE компактный и лёгкий — его длина всего 282 мм, так что он не утяжелит ваш обвес и не займет лишнего места на оружии. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает уверенное крепление, а монтаж на планку Weaver от 40 мм открывает широкие возможности для установки. С объективом 24 мм внутрь попадает достаточно света для чёткой картинки, даже при максимальном 10-кратном увеличении. Прицельная метка Circle Dot (Круг с точкой) удобна для быстрого наведения на цель — вы не промахнётесь даже в динамичных ситуациях. Степень защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость: прицел не подведёт на охоте или стрельбище в любую погоду. Рабочий диапазон температур –25…+40 °C — этот прицел готов к испытаниям любой русской зимы или знойного лета.
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