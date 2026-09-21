Рукоятка GreenBean VideoMaster HL15
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Материал
резина, алюминий
Количество секций в штанге
2
Минимальная рабочая высота, см
58
Длина в сложенном состоянии, см
39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709922
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Материал
резина, алюминий
Количество секций в штанге
2
Минимальная рабочая высота, см
58
Длина в сложенном состоянии, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х7х4
Вес, г.
300
Описание товара Рукоятка GreenBean VideoMaster HL15
VideoMaster HL5 (левая) – дополнительная телескопическая рукоятка штатива VideoMaster 315 для панорамирования левой рукой. С резиновым хватом и резьбовым креплением М8 с храповой шайбой. Длина ручки подстраивается по желанию оператора в пределах от 390 до 580 мм выдвижением телескопических секций. Может устанавливаться на другие штативные головки VideoMaster с аналогичным креплением.
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Бренд
Тип товара
Штатив
Материал
резина, алюминий
Количество секций в штанге
2
Минимальная рабочая высота, см
58
Длина в сложенном состоянии, см
39
Страна производитель
Китай
VideoMaster HL5 (левая) – дополнительная телескопическая рукоятка штатива VideoMaster 315 для панорамирования левой рукой. С резиновым хватом и резьбовым креплением М8 с храповой шайбой. Длина ручки подстраивается по желанию оператора в пределах от 390 до 580 мм выдвижением телескопических секций. Может устанавливаться на другие штативные головки VideoMaster с аналогичным креплением.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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