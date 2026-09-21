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Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный

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Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
сетевой адаптер, сумка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
26
Освещенность, люкс
403
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2000 до 10000
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709885
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
сетевой адаптер, сумка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
26
Освещенность, люкс
403
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2000 до 10000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х11х11
Вес, кг.
1.9

Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный

Светодиодная подсветка Godox мощностью 26 Вт создана для тех, кто ценит сочетание яркости и гибкости. Лёгкий вес — всего 1,9 кг — делает этот осветитель удобным для частых перемещений и быстрой установки на любых съёмках. Резьбовое отверстие 1/4 позволяет легко собрать надёжную конструкцию с разными аксессуарами. Широкий диапазон регулировки яркости от 0% до 100% даёт полный контроль над светом — идеально для творчества и точной настройки атмосферы кадра. Освещённость в 403 лк обеспечивает достаточную яркость для портретных, предметных или видео-съёмок. Байонет Godox открывает больше возможностей для совместимости с дополнительными аксессуарами этой марки.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
сетевой адаптер, сумка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
26
Освещенность, люкс
403
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2000 до 10000
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодная подсветка Godox мощностью 26 Вт создана для тех, кто ценит сочетание яркости и гибкости. Лёгкий вес — всего 1,9 кг — делает этот осветитель удобным для частых перемещений и быстрой установки на любых съёмках. Резьбовое отверстие 1/4 позволяет легко собрать надёжную конструкцию с разными аксессуарами. Широкий диапазон регулировки яркости от 0% до 100% даёт полный контроль над светом — идеально для творчества и точной настройки атмосферы кадра. Освещённость в 403 лк обеспечивает достаточную яркость для портретных, предметных или видео-съёмок. Байонет Godox открывает больше возможностей для совместимости с дополнительными аксессуарами этой марки.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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