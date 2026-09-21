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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
сетевой адаптер, сумка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
26
Освещенность, люкс
403
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2000 до 10000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709885
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Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled TPC2R пиксельный
Светодиодная подсветка Godox мощностью 26 Вт создана для тех, кто ценит сочетание яркости и гибкости. Лёгкий вес — всего 1,9 кг — делает этот осветитель удобным для частых перемещений и быстрой установки на любых съёмках. Резьбовое отверстие 1/4 позволяет легко собрать надёжную конструкцию с разными аксессуарами. Широкий диапазон регулировки яркости от 0% до 100% даёт полный контроль над светом — идеально для творчества и точной настройки атмосферы кадра. Освещённость в 403 лк обеспечивает достаточную яркость для портретных, предметных или видео-съёмок. Байонет Godox открывает больше возможностей для совместимости с дополнительными аксессуарами этой марки.
Светодиодная подсветка Godox мощностью 26 Вт создана для тех, кто ценит сочетание яркости и гибкости. Лёгкий вес — всего 1,9 кг — делает этот осветитель удобным для частых перемещений и быстрой установки на любых съёмках. Резьбовое отверстие 1/4 позволяет легко собрать надёжную конструкцию с разными аксессуарами. Широкий диапазон регулировки яркости от 0% до 100% даёт полный контроль над светом — идеально для творчества и точной настройки атмосферы кадра. Освещённость в 403 лк обеспечивает достаточную яркость для портретных, предметных или видео-съёмок. Байонет Godox открывает больше возможностей для совместимости с дополнительными аксессуарами этой марки.
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