Осветитель светодиодный Falcon Eyes Retro 60B
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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
диффузор, рукоятка, кабель (USB Type-C), инструкция, рефлектор (mini-Bowens)
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Освещенность, люкс
3350
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700 до 6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709882
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
диффузор, рукоятка, кабель (USB Type-C), инструкция, рефлектор (mini-Bowens)
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Освещенность, люкс
3350
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700 до 6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х13
Вес, кг.
1.1
Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes Retro 60B
Светодиодная подсветка Falcon Eyes — мощный и в то же время удивительно лёгкий осветитель. При весе всего 0,6 кг он легко устанавливается даже на компактные стойки с резьбовым отверстием 1/4. Мощность 60 Вт позволяет получить яркий поток света — 3350 люкс, а благодаря диапазону регулировки яркости от 0% до 100% вы точно настроите освещение под любую задачу. Универсальный байонет Bowens открывает широкие возможности для использования совместимых насадок. Такой осветитель отлично подойдёт для мобильных студий, съёмок в домашних условиях и выездных проектов.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
диффузор, рукоятка, кабель (USB Type-C), инструкция, рефлектор (mini-Bowens)
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
60
Освещенность, люкс
3350
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700 до 6500 К
Страна производитель
Китай
Светодиодная подсветка Falcon Eyes — мощный и в то же время удивительно лёгкий осветитель. При весе всего 0,6 кг он легко устанавливается даже на компактные стойки с резьбовым отверстием 1/4. Мощность 60 Вт позволяет получить яркий поток света — 3350 люкс, а благодаря диапазону регулировки яркости от 0% до 100% вы точно настроите освещение под любую задачу. Универсальный байонет Bowens открывает широкие возможности для использования совместимых насадок. Такой осветитель отлично подойдёт для мобильных студий, съёмок в домашних условиях и выездных проектов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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