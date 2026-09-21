Осветитель светодиодный Godox Knowled F200R K1 складной
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
8900
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709876
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
8900
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Габаритные размеры, см
25.08"x 25.08
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х44х22
Вес, кг.
12.4
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled F200R K1 складной
Светодиодная подсветка Godox на ножке — это мощное решение для съёмок, где важна гибкость и качество света. 200 Вт дают яркое, насыщенное освещение, а уровень 8900 люкс позволяет уверенно работать даже в сложных условиях. Диапазон регулировки яркости от 0 до 100% — полный контроль над атмосферой кадра в любых сценариях. Стандартное резьбовое крепление 1/4 делает установку быстрой и универсальной, а байонет Bowens расширяет возможности использования с разными аксессуарами. Лёгкий вес — всего 1 кг — упрощает транспортировку и перестановку оборудования.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
8900
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Габаритные размеры, см
25.08"x 25.08
Страна производитель
Китай
Светодиодная подсветка Godox на ножке — это мощное решение для съёмок, где важна гибкость и качество света. 200 Вт дают яркое, насыщенное освещение, а уровень 8900 люкс позволяет уверенно работать даже в сложных условиях. Диапазон регулировки яркости от 0 до 100% — полный контроль над атмосферой кадра в любых сценариях. Стандартное резьбовое крепление 1/4 делает установку быстрой и универсальной, а байонет Bowens расширяет возможности использования с разными аксессуарами. Лёгкий вес — всего 1 кг — упрощает транспортировку и перестановку оборудования.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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