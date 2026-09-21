Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
7900
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709875
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контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
7900
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Габаритные размеры, см
30х120 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х44х22
Вес, кг.
13.8
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled F200SR K1 складной
Светодиодный осветитель Godox с мощностью 200 Вт — это универсальное решение для тех, кто ищет надежное и яркое освещение. Благодаря световому потоку 7900 лк он легко справится даже с большими пространствами или сложными задачами съёмки. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% даёт полный контроль над атмосферой кадра — от мягкого заполнения до выстраивания контрастных акцентов. Байонет Bowens расширяет совместимость с различными насадками, а резьбовое отверстие 1/4 позволяет установить осветитель на разные стойки и аксессуары. Конструкция на ножке обеспечивает стабильность и простоту установки. Отлично подойдёт для студийных фотографов, видеографов и всех, кто ценит профессиональный результат.
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
7900
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Габаритные размеры, см
30х120 см
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный осветитель Godox с мощностью 200 Вт — это универсальное решение для тех, кто ищет надежное и яркое освещение. Благодаря световому потоку 7900 лк он легко справится даже с большими пространствами или сложными задачами съёмки. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% даёт полный контроль над атмосферой кадра — от мягкого заполнения до выстраивания контрастных акцентов. Байонет Bowens расширяет совместимость с различными насадками, а резьбовое отверстие 1/4 позволяет установить осветитель на разные стойки и аксессуары. Конструкция на ножке обеспечивает стабильность и простоту установки. Отлично подойдёт для студийных фотографов, видеографов и всех, кто ценит профессиональный результат.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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