Осветитель светодиодный Godox Knowled F400R K1 складной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
400
Освещенность, люкс
14400
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709873
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
400
Освещенность, люкс
14400
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Габаритные размеры, см
60х120 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х43х31
Вес, кг.
21.5
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled F400R K1 складной
Godox — это светодиодная подсветка на ножке, сочетающая компактность и поразительную мощность. С выходной мощностью 400 ватт и освещённостью 14400 люкс этот осветитель обеспечит яркое и равномерное освещение даже в самых требовательных съёмочных условиях. Весит всего 1 кг — легко взять с собой на выездную съёмку, а благодаря регулировке яркости от 0% до 100% вы сами выбираете нужный уровень света для идеального кадра. Байонет Godox и резьбовое крепление 1/4 делают установку быстрой и удобной. Надёжное и гибкое решение для профессионалов и энтузиастов фото- и видеосъёмки.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
контроллер питания, X-кронштейн, защитный чехол, софтбокс, кейс для хранения.
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
400
Освещенность, люкс
14400
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
от 1800K до 10000K
Габаритные размеры, см
60х120 см
Страна производитель
Китай
Godox — это светодиодная подсветка на ножке, сочетающая компактность и поразительную мощность. С выходной мощностью 400 ватт и освещённостью 14400 люкс этот осветитель обеспечит яркое и равномерное освещение даже в самых требовательных съёмочных условиях. Весит всего 1 кг — легко взять с собой на выездную съёмку, а благодаря регулировке яркости от 0% до 100% вы сами выбираете нужный уровень света для идеального кадра. Байонет Godox и резьбовое крепление 1/4 делают установку быстрой и удобной. Надёжное и гибкое решение для профессионалов и энтузиастов фото- и видеосъёмки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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