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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R

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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Осветитель светодиодный LE200Bi, Кабель сетевого питания, Отражатель BR30A, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
220
Освещенность, люкс
64000
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2800 - 6500 K
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709870
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Осветитель светодиодный LE200Bi, Кабель сетевого питания, Отражатель BR30A, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
220
Освещенность, люкс
64000
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2800 - 6500 K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х20
Вес, кг.
4.4

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R

Светодиодный осветитель Godox — выбор для тех, кто ценит сочетание высокой мощности и полного контроля. Яркость плавно регулируется в диапазоне от 0% до 100%, что позволяет настроить освещение для любых задач — от мягкой подсветки до мощного светового потока в 220 Вт. Освещённость в 64000 люкс обеспечивает насыщенный свет даже в просторных студиях. Благодаря байонету Godox и стандартному резьбовому креплению 1/4 осветитель легко интегрируется в существующую систему оборудования. Вес в 2,9 кг делает устройство достаточно тяжёлым для уверенной устойчивости, но при этом мобильным для транспортировки. Идеальное решение для студийной и выездной съёмки, когда важно получить сильную, равномерную и управляемую светодиодную подсветку.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Осветитель светодиодный LE200Bi, Кабель сетевого питания, Отражатель BR30A, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
220
Освещенность, люкс
64000
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2800 - 6500 K
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный осветитель Godox — выбор для тех, кто ценит сочетание высокой мощности и полного контроля. Яркость плавно регулируется в диапазоне от 0% до 100%, что позволяет настроить освещение для любых задач — от мягкой подсветки до мощного светового потока в 220 Вт. Освещённость в 64000 люкс обеспечивает насыщенный свет даже в просторных студиях. Благодаря байонету Godox и стандартному резьбовому креплению 1/4 осветитель легко интегрируется в существующую систему оборудования. Вес в 2,9 кг делает устройство достаточно тяжёлым для уверенной устойчивости, но при этом мобильным для транспортировки. Идеальное решение для студийной и выездной съёмки, когда важно получить сильную, равномерную и управляемую светодиодную подсветку.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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