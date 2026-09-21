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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Осветитель светодиодный LE200Bi, Кабель сетевого питания, Отражатель BR30A, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
220
Освещенность, люкс
64000
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2800 - 6500 K
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709870
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Осветитель светодиодный LE200Bi, Кабель сетевого питания, Отражатель BR30A, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
220
Освещенность, люкс
64000
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2800 - 6500 K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х20
Вес, кг.
4.4
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R
Светодиодный осветитель Godox — выбор для тех, кто ценит сочетание высокой мощности и полного контроля. Яркость плавно регулируется в диапазоне от 0% до 100%, что позволяет настроить освещение для любых задач — от мягкой подсветки до мощного светового потока в 220 Вт. Освещённость в 64000 люкс обеспечивает насыщенный свет даже в просторных студиях. Благодаря байонету Godox и стандартному резьбовому креплению 1/4 осветитель легко интегрируется в существующую систему оборудования. Вес в 2,9 кг делает устройство достаточно тяжёлым для уверенной устойчивости, но при этом мобильным для транспортировки. Идеальное решение для студийной и выездной съёмки, когда важно получить сильную, равномерную и управляемую светодиодную подсветку.
Осветитель светодиодный LE200Bi, Кабель сетевого питания, Отражатель BR30A, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
220
Освещенность, люкс
64000
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2800 - 6500 K
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный осветитель Godox — выбор для тех, кто ценит сочетание высокой мощности и полного контроля. Яркость плавно регулируется в диапазоне от 0% до 100%, что позволяет настроить освещение для любых задач — от мягкой подсветки до мощного светового потока в 220 Вт. Освещённость в 64000 люкс обеспечивает насыщенный свет даже в просторных студиях. Благодаря байонету Godox и стандартному резьбовому креплению 1/4 осветитель легко интегрируется в существующую систему оборудования. Вес в 2,9 кг делает устройство достаточно тяжёлым для уверенной устойчивости, но при этом мобильным для транспортировки. Идеальное решение для студийной и выездной съёмки, когда важно получить сильную, равномерную и управляемую светодиодную подсветку.
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA200R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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