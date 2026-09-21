Осветитель светодиодный Godox P200Bi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
кабель приобретается отдельно), бесшумная работа, возможность дистанционного управления, U-образный кронштейн (лира), в комплекте шторки
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
4880
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
3200-5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709864
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
кабель приобретается отдельно), бесшумная работа, возможность дистанционного управления, U-образный кронштейн (лира), в комплекте шторки
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
4880
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
3200-5600К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х46х16
Вес, кг.
8.3
Описание товара Осветитель светодиодный Godox P200Bi
Светодиодная подсветка Godox — это мощный профессиональный осветитель с выходной мощностью 200 Вт и впечатляющей освещённостью до 4880 люкс. Благодаря плавной регулировке яркости в диапазоне 0%-100% легко подобрать оптимальный свет для любых съёмочных задач. Резьбовое отверстие 1/4 обеспечивает удобное и надёжное крепление, а байонет Godox расширяет совместимость с аксессуарами. Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту настройки и яркий, равномерный свет на площадке.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
кабель приобретается отдельно), бесшумная работа, возможность дистанционного управления, U-образный кронштейн (лира), в комплекте шторки
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
200
Освещенность, люкс
4880
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
3200-5600К
Страна производитель
Китай
Светодиодная подсветка Godox — это мощный профессиональный осветитель с выходной мощностью 200 Вт и впечатляющей освещённостью до 4880 люкс. Благодаря плавной регулировке яркости в диапазоне 0%-100% легко подобрать оптимальный свет для любых съёмочных задач. Резьбовое отверстие 1/4 обеспечивает удобное и надёжное крепление, а байонет Godox расширяет совместимость с аксессуарами. Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту настройки и яркий, равномерный свет на площадке.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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