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Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R купить с доставкой в Москве
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Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R

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Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R - фото 1
Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R - фото 2
Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рефлектор, крепление блока на стойку и сумка-кейс
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Освещенность, люкс
68500
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700К…6500К
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R - фото 1
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R - фото 2
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
186 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709863
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рефлектор, крепление блока на стойку и сумка-кейс
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Освещенность, люкс
68500
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700К…6500К
Габаритные размеры, см
25х14х13 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х41х39
Вес, кг.
15

Описание товара Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600R

Светодиодный осветитель GreenBean — выбор для тех, кто ожидает яркости и гибкости. Мощность в 600 Вт и освещённость 68 500 люкс создают мощный световой поток, который подойдёт для любых профессиональных задач — от съемок до постановочных фотосессий. Гибкая регулировка яркости от 0 до 100% позволяет настроить свет именно так, как нужно в конкретном кадре. Универсальное крепление на резьбовое отверстие 1/4 облегчает монтаж, а байонет Bowens открывает простор для использования различных аксессуаров. Это светодиодная подсветка на ножке — удобно, надежно и продуманно для современного рабочего процесса.



Теги товара: светодиодные led

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Светодиодная подсветка на ножке
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
рефлектор, крепление блока на стойку и сумка-кейс
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Освещенность, люкс
68500
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700К…6500К
Габаритные размеры, см
25х14х13 см
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный осветитель GreenBean — выбор для тех, кто ожидает яркости и гибкости. Мощность в 600 Вт и освещённость 68 500 люкс создают мощный световой поток, который подойдёт для любых профессиональных задач — от съемок до постановочных фотосессий. Гибкая регулировка яркости от 0 до 100% позволяет настроить свет именно так, как нужно в конкретном кадре. Универсальное крепление на резьбовое отверстие 1/4 облегчает монтаж, а байонет Bowens открывает простор для использования различных аксессуаров. Это светодиодная подсветка на ножке — удобно, надежно и продуманно для современного рабочего процесса.


Теги товара: светодиодные led
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