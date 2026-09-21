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Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B купить с доставкой в Москве
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Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B

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Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 1
Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 2
Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 3
Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 4
Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500K
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 1
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 2
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 3
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 4
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709862
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
26х30х42.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х39
Вес, кг.
14.3

Описание товара Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B

Светодиодная подсветка GreenBean — настоящая находка для тех, кто ценит мощный и гибкий свет. Выходная мощность в 600 Вт позволяет легко справиться с большими и сложными съёмочными задачами. Благодаря плавной регулировке яркости в диапазоне от 0% до 100% вы сможете точно настроить освещение под любой сценарий — от мягких портретов до ярких студийных постановок. Байонет Bowens расширяет ваши возможности по использованию широкого ассортимента светоформирующих насадок. Удобное резьбовое крепление 1/4 делает монтаж быстрым и надёжным. Вес 5,2 кг обеспечивает устойчивость при установке, сохраняя баланс между мобильностью и прочностью конструкции. GreenBean — осветитель, который нацелен на результат.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
26х30х42.6
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодная подсветка GreenBean — настоящая находка для тех, кто ценит мощный и гибкий свет. Выходная мощность в 600 Вт позволяет легко справиться с большими и сложными съёмочными задачами. Благодаря плавной регулировке яркости в диапазоне от 0% до 100% вы сможете точно настроить освещение под любой сценарий — от мягких портретов до ярких студийных постановок. Байонет Bowens расширяет ваши возможности по использованию широкого ассортимента светоформирующих насадок. Удобное резьбовое крепление 1/4 делает монтаж быстрым и надёжным. Вес 5,2 кг обеспечивает устойчивость при установке, сохраняя баланс между мобильностью и прочностью конструкции. GreenBean — осветитель, который нацелен на результат.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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