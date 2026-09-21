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Лупа 12092 (на цепочке 6*42) купить с доставкой в Москве
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Лупа 12092 (на цепочке 6*42)

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Лупа 12092 (на цепочке 6*42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
монокль
Диаметр линзы, мм
42
Увеличение, крат
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709850
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Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
монокль
Диаметр линзы, мм
42
Увеличение, крат
6
Материал ручки
металл
Материал линзы
стекло
Габариты
140x70x10 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
14х7х6
Вес, г.
100

Описание товара Лупа 12092 (на цепочке 6*42)

Лупа 12092 Veber 11270 обладает 6-кратным увеличением и имеет диаметр линзы 42 мм. Наличие цепочки позволяет закрепить лупу на одежде. Лупа-монокль может пригодиться нумизматам, филателистам и тем, кому приходится рассматривать мелкие изображения или шрифт.

Отзывы о товаре Лупа 12092 (на цепочке 6*42)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
монокль
Диаметр линзы, мм
42
Увеличение, крат
6
Материал ручки
металл
Материал линзы
стекло
Габариты
140x70x10 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Лупа 12092 Veber 11270 обладает 6-кратным увеличением и имеет диаметр линзы 42 мм. Наличие цепочки позволяет закрепить лупу на одежде. Лупа-монокль может пригодиться нумизматам, филателистам и тем, кому приходится рассматривать мелкие изображения или шрифт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа 12092 (на цепочке 6*42) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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