Лупа Veber 1062 (10х, 25мм, брелок)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
23
Увеличение, крат
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709841
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Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
23
Увеличение, крат
10
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
68x36x22 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х10
Вес, г.
200
Описание товара Лупа Veber 1062 (10х, 25мм, брелок)
Лупа Veber 1062 (10х, 25мм, брелок)
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Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
23
Увеличение, крат
10
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
68x36x22 мм
Страна производитель
Китай
Лупа Veber 1062 (10х, 25мм, брелок)
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа Veber 1062 (10х, 25мм, брелок) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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