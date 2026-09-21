Top.Mail.Ru
Лупа Veber YT80740 (3x,75мм) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа Veber YT80740 (3x,75мм)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа Veber YT80740 (3x,75мм) - фото 1
Лупа Veber YT80740 (3x,75мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
75
Увеличение, крат
3
  • Лупа Veber YT80740 (3x,75мм) - фото 1
  • Лупа Veber YT80740 (3x,75мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709836
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
75
Увеличение, крат
3
Материал ручки
сталь
Материал линзы
стекло
Габариты
165x76x13 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Лупа Veber YT80740 (3x,75мм)

Лупа Veber YT80740 (3x,75мм)

Отзывы о товаре Лупа Veber YT80740 (3x,75мм)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
75
Увеличение, крат
3
Материал ручки
сталь
Материал линзы
стекло
Габариты
165x76x13 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Veber YT80740 (3x,75мм)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Veber YT80740 (3x,75мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...