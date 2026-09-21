Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 185BH3 PRO
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл, пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
20.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
183.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709818
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл, пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
20.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
183.5
Длина в сложенном состоянии, см
63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х15х15
Вес, кг.
3
Описание товара Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 185BH3 PRO
Falcon Eyes Hangman 185BH3 PRO штатив профессиональный. Штатив предназначен для установки фотокамеры с целью получить более стабильное изображение. Центральная колонна штатива, благодаря специальному зажиму-фиксатору угла наклона, может быстро переводиться из вертикального положения в наклонное, при этом установленная на головку камера оказывается смещенной от вертикальной оси штатива, и может быть направлена, в том числе, вертикально вниз.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл, пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
20.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
183.5
Длина в сложенном состоянии, см
63
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes Hangman 185BH3 PRO штатив профессиональный. Штатив предназначен для установки фотокамеры с целью получить более стабильное изображение. Центральная колонна штатива, благодаря специальному зажиму-фиксатору угла наклона, может быстро переводиться из вертикального положения в наклонное, при этом установленная на головку камера оказывается смещенной от вертикальной оси штатива, и может быть направлена, в том числе, вертикально вниз.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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