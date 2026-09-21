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Тарелка десертная WHITE LACE 21см купить с доставкой в Москве
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Тарелка десертная WHITE LACE 21см

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Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 1
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 2
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 3
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 4
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 5
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 6
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 7
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 8
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 9
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 10
Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка десертная
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 1
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 2
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 3
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 4
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 5
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 6
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 7
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 8
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 9
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 10
  • Тарелка десертная WHITE LACE 21см - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709582
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Характеристики

Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка десертная
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х2
Вес, г.
250

Описание товара Тарелка десертная WHITE LACE 21см

Десертная тарелка FIORETTA — это универсальный выбор как для повседневного использования, так и для особых случаев. Эта десертная тарелка станет прекрасным дополнением к любой посуде и создаст уютную атмосферу во время приёма пищи.

Отзывы о товаре Тарелка десертная WHITE LACE 21см




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FIORETTA
Тип товара
Тарелка десертная
Количество персон
1
Количество предметов в наборе
1
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Китай
Описание
Десертная тарелка FIORETTA — это универсальный выбор как для повседневного использования, так и для особых случаев. Эта десертная тарелка станет прекрасным дополнением к любой посуде и создаст уютную атмосферу во время приёма пищи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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