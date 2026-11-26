Чайный набор Kitfort КТ-6776
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чайный набор
Мощность, Вт
2200
Объем, л
0
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
430х230х260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб.
В наличии
Код товара: 709198
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7 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
23
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6776
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
0
Цвет
серый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
430х230х260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х22
Вес, кг.
3.8
Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6776
Чайный набор КТ-6776 — идеальное сочетание функциональности и удобства для ценителей чая и кофе. Он кипятит воду, позволяет заваривать напиток в чайнике и сохраняет его тепло благодаря платформе с подогревом.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
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Бренд
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
23
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6776
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
0
Цвет
серый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
430х230х260
Страна производитель
Китай
Чайный набор КТ-6776 — идеальное сочетание функциональности и удобства для ценителей чая и кофе. Он кипятит воду, позволяет заваривать напиток в чайнике и сохраняет его тепло благодаря платформе с подогревом.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Чайный набор Kitfort КТ-6776 - стоимость товара 7170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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