Фритюрница Kitfort КТ-4051
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709123
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
2
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
3 л
Габаритные размеры, см
40.5х22.7х24.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х25
Вес, кг.
3.38
Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-4051
Продукты во фритюрнице Kitfort КТ-4051 готовятся быстрее, чем на сковороде из-за короткого воздействия высокой температуры со всех сторон. Хорошо зажаренные во фритюре продукты покрыты хрустящей корочкой, под которой почти нет масла.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
2
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
3 л
Габаритные размеры, см
40.5х22.7х24.7
Страна производитель
Китай
Продукты во фритюрнице Kitfort КТ-4051 готовятся быстрее, чем на сковороде из-за короткого воздействия высокой температуры со всех сторон. Хорошо зажаренные во фритюре продукты покрыты хрустящей корочкой, под которой почти нет масла.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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